بيلاروس تبلغ الأمم المتحدة بعدم جواز التدخل في شؤونها

أبلغ وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي منسقة الأمم المتحدة لدى بلاده إيوانا كازانا-فيشنفيتسكايا، بعدم جواز التدخل الخارجي في شؤون بيلاروس.

وقال المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": "رئيس قسم السياسة الخارجية اطلع على الوضع الحالي بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروس. وشدد الوزير على أهمية التطور التدريجي للبلاد دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.. كما ناقش الطرفان التوجهات والأولويات لمزيد من التفاعل بين مينسك والأمم المتحدة".

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ومنذ أكثر من أسبوع، اندلعت احتجاجات غير مصرح بها في بيلاروس لكن قوات الأمن فرقتها في البداية باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، ثم توقفت عن مواجهة المحتجين، شرط عدم تسجيل أعمال شغب وتخريب.

وحسب وزارة الداخلية، تم في الأيام الأولى للاحتجاجات اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص، وأصيب مئات الأشخاص، بينهم ما لا يقل عن 120 رجل أمن.

المصدر: سبوتنيك