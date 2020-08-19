إيران تدعو لجعل كل بيت حسينية

تستعد إيران هذا العام لإحياء مراسم عاشوراء في ظل انتشار واسع لوباء كورونا في البلاد، ووسط دعوات بالتزام الإرشادات الصحية وإقامة الشعائر الدينية افتراضيا وفي المنازل.

إقرأ المزيد

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى "رفع راية العزاء في الأجواء الافتراضية والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام وجميع المواقع الإلكترونية".

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، قال روحاني إن "شكل العزاء سيتغير بعض الشيء هذا العام، وعلينا أن نقيم التجمعات في المستوى المسموح به وأن نلتزم جميعا بالتوصيات والتعليمات الصحية".

بدوره، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري ضرورة إقامة مراسم العزاء الحسيني في المنازل، داعيا المواطنين لتنفيذ مشروع "جعل كل منزل حسينية في محرم".

وكتب جهانغيري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "كورونا جعل ساحة العزاء الجماعي محفوفة بالكثير من المخاطر، لذا ينبغي إيقاد شعلة الحب ونبراس العقل بصورة أخرى؛ ينبغي هذا العام البقاء في المنازل وإقامة العزاء فيها".

ولفت جهانغيري إلى أن المرشد الأعلى علي خامنئي والعلماء الكبار نوهوا أيضا بضرورة التزام البروتوكولات الصحية، وبالتالي علينا أن نجعل "كل بيت حسينية".

المصدر: فارس