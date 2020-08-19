الاتحاد الأوروبي: سنعيد توزيع المساعدات إلى بيلاروس بحيث تذهب للشعب وليس للسلطات

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إنه سيخصص مبلغا ماليا إضافيا قدره 53 مليون يورو كمساعدات لشعب بيلاروس فيما يتعلق بالأحداث في البلاد.

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وجاء الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة.

وقالت "قررنا تخصيص 53 مليون يورو إضافية لدعم الشعب البيلاروسي في هذه الأوقات الصعبة".

وبحسب قولها، سيتم تخصيص مليوني يورو "لمساعدة ضحايا القمع وعنف الدولة غير المقبول"، وسيتم توجيه مليون يورو أخرى لدعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

وأضافت أن "المبلغ المتبقي وقدره 50 مليون يورو مخصص للدعم الطارئ فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا".

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وقالت أورسولا فون دير لاين إن المفوضية الأوروبية ستعيد توزيع المساعدات الأوروبية إلى بيلاروس بحيث تذهب "ليس للسلطات، ولكن للشعب".

إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف بإعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو وسيفرض لاحقا عقوبات على مسؤولين في البلاد.

وأفاد الاتحاد بأن العقوبات التي ستفرض قريبا لن يتضرر منها المواطنون.

جدير بالذكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أكدت أنها لن تقوم بأي وساطة في الأزمة البيلاروسية بعد رفض الرئيس الرد على اتصالاتها الهاتفية، علما أنها ستزور فرنسا يوم الخميس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

المصدر: وكالات