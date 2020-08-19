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أمينة أردوغان: تركيا الأكثر سخاء تجاه المحتاجين في العالم

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أمينة أردوغان: تركيا الأكثر سخاء تجاه المحتاجين في العالم
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة
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أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلادها الأكثر سخاء بين دول العالم منطلقة في ذلك من مبدأ أن "الإنسان أمانة للإنسان".

وأشارت في تغريدة على "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى أن "الإنسانية هي أسرة كبيرة اجتمعت على أطراف مائدة الأرض، وأن تركيا هي الأكثر سخاء حول العالم".


وأرفقت عقيلة الرئيس التركي تغريدتها، ببعض الصور التي تظهر زياراتها مع زوجها، مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، والزيارات الإنسانية التي أجرتها لكل من الصومال، وميانمار، وباكستان وبنغلاديش.


واليوم العالمي للعمل الإنساني، يحتفى به سنويا في الـ19 من أغسطس، وهو مناسبة للاعتراف بالذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل أداء الواجب في مجال الإغاثة الإنسانية، فضلا عن حشد الجماهير للدعوة إلى العمل الإنساني.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر عام 2008‎، اعتبار 19 أغسطس، يوما عالميا للعمل الإنساني لتزامنه مع حلول الذكرى السنوية للهجوم على مقر الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد عام 2003.

المصدر: "الأناضول"

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