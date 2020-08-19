أمينة أردوغان: تركيا الأكثر سخاء تجاه المحتاجين في العالم

أكدت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلادها الأكثر سخاء بين دول العالم منطلقة في ذلك من مبدأ أن "الإنسان أمانة للإنسان".

وأشارت في تغريدة على "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى أن "الإنسانية هي أسرة كبيرة اجتمعت على أطراف مائدة الأرض، وأن تركيا هي الأكثر سخاء حول العالم".

Açacak bir gönlümüz olduğu için kapılarımızı da açtık. Aksi halde, yalnızca haber bültenlerinin seyircisi olmaz mıydık? pic.twitter.com/zSlMy9b00E — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 19, 2020



وأرفقت عقيلة الرئيس التركي تغريدتها، ببعض الصور التي تظهر زياراتها مع زوجها، مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، والزيارات الإنسانية التي أجرتها لكل من الصومال، وميانمار، وباكستان وبنغلاديش.

Pakistan’da sel hayatı yerle yeksan etmişken oraya gitmeseydik, sel olan gözyaşlarını nasıl silerdik? pic.twitter.com/Qa20toXECW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 19, 2020



واليوم العالمي للعمل الإنساني، يحتفى به سنويا في الـ19 من أغسطس، وهو مناسبة للاعتراف بالذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل أداء الواجب في مجال الإغاثة الإنسانية، فضلا عن حشد الجماهير للدعوة إلى العمل الإنساني.

Rohingya Müslümanları topraklarından sürüldüklerinde Bangladeş’e gitmeseydik, “sesinizi duyduk” nasıl derdik? pic.twitter.com/aMOxaEwf5S — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 19, 2020

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر عام 2008‎، اعتبار 19 أغسطس، يوما عالميا للعمل الإنساني لتزامنه مع حلول الذكرى السنوية للهجوم على مقر الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد عام 2003.

المصدر: "الأناضول"