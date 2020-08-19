بيلاروس: لوكاشينكو سيؤدي اليمين الدستورية بعد شهرين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيؤدي اليمين الدستورية خلال شهرين، من دون أن تحدد الموعد بالضبط.

وقالت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، ليديا يرموشينا: "الموعد المضبوط سيحدده المنظمون، أداء اليمين الدستورية لن يتم قبل شهرين من الآن".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، فوز الرئيس الحالي لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، في الانتخابات التي جرت يوم 9 أغسطس، رغم الاحتجاجات التي رافقت نتائجها.

ووفقا للجنة الانتخابات، حصل لوكاشينكو على 80.1% من الأصوات، فيما صوت 10.12% من الناخبين لصالح منافسته الرئيسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا.

المصدر: "تاس"