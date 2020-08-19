لوكاشينكو يناشد بوتين مطالبة ميركل بعدم التدخل في شؤون مينسك

ناشد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعدم التدخل في شؤون بيلاروس الداخلية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية ناتاليا أيسمونت لقناة "روسيا 1" اليوم الأربعاء، إن مينسك تود ألا تدعم دول الغرب في المرحلة الحالية "من يحاولون زعزعة الوضع في البلاد".

وأضافت: "انطلاقا من ذلك، ناشد رئيسنا نظيره الروسي أن ينقل إلى السيدة ميركل طلبه بألا تتدخل ألمانيا ودول غرب أوروبا في شؤون بيلارس الداخلية، كما يحدث الآن".

يتبع..