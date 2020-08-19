الإعلان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي حول بيلاروس لا يدعو لانتخابات جديدة

خلا البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي الطارئة اليوم الأربعاء حول الوضع في بيلاروس، من أي دعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في هذا البلد.

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ومع ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في 9 أغسطس الجاري.

وجاء ذلك في البيان الختامي الذي نشرته الدائرة الصحفية للمجلس الأوروبي، وورد فيه أن "انتخابات 9 آب لم تكن حرة ولا نزيهة، لذلك لا نعترف بنتائجها".

وأصدر المجلس الأوروبي بيانا ختاميا وقعه رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل، أي أن هذا النص يلخص فقط نتائج مناقشات قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يحمل طابع البيان الرسمي للمجلس الأوروبي، الذي يوافق عليه جميع قادة دول الاتحاد.

المصدر: "تاس"