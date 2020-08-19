رئيس المجلس الأوروبي: كل الخيارات مطروحة في اجتماع دول الاتحاد بشأن الوضع في شرق المتوسط

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء، إن كل الخيارات مطروحة في اجتماع دول الاتحاد خلال شهر سبتمبر بشأن الوضع في شرق المتوسط.

وأضاف رئيس المجلس أن القمة المقبلة ستبحث استراتيجية التعامل مع تركيا.

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وكان المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، دعا أنقرة للوقف "الفوري" لأنشطتها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بعد إعلانها توسيع عملياتها.

وقال بوريل إن "ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن"، مشيرا إلى أن إعلان تركيا يساهم في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات، كما لن يسهم في خفض حدة التوتر الذي هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة.

ودعا بوريل السلطات التركية إلى "وقف أنشطتها فورا وإطلاق حوار بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت تركيا عن توسيع نطاق عملياتها للتنقيب على الغاز في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر.

المصدر: وكالات