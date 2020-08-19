الاتحاد الأوروبي: نعتزم إدانة نظام لوكاشينكو وعدم الاعتراف به!

اعتبر رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو "يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية" لأن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بنتائج الانتخابات.

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وقال بوريل للصحفيين الإسبان، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن القناة التلفزيونية الإسبانية TVE إن قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المنعقدة اليوم يعتزمون "إدانة نظام لوكاشينكو وعدم الاعتراف به".

وعقد رؤساء دول وحكومات 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في شكل مؤتمر عبر الفيديو حول الوضع في بيلاروس بمبادرة من بولندا وليتوانيا.

وجرت المحادثات خلف أبواب مغلقة. وبعد القمة، سيدلي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ببيانين.

وقبل ساعات قليلة من الاجتماع، وجهت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الموجودة في ليتوانيا، رسالة فيديو إلى قادة الاتحاد الأوروبي باللغة الإنجليزية، حثتهم فيها على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات ودعم الهياكل البديلة التي شكلتها المعارضة التي تدعي السلطة في بيلاروس.

ورفض المجلس الأوروبي التعليق على الرسالة نفسها أو على حقيقة ما إذا كان القادة سيناقشون مضمونها.

المصدر: "تاس"