دولة أوروبية تطلب مليون جرعة من لقاح Sputnik V الروسي

تعتزم جمهورية صربسكا (جزء من البوسنة والهرسك) طلب مليون جرعة من لقاح Sputnik V الروسي بحلول نهاية العام.

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كشف عن ذلك دوشكو بيروفيتش، ممثل جمهورية صربسكا في روسيا، (يعتبر ممثلا لمجلس الوزراء) خلال مقابلة مع بوابة "غلاس سربسك" اليوم الأربعاء.

وقال: "لقد قدمنا طلبا رسميا نيابة عن جمهورية صربسكا بأننا مهتمون بالحصول على اللقاح عندما يتم اعتماده. بالإضافة إلى ذلك، أرسل رئيس وزراء الجمهورية، رادوفان فيسكوفيتش، طلبا رسميا عبر السفارة الروسية. وقال رئيس الوزراء إن مليون جرعة ستكون كافية لنا في البداية".

وأضاف بيروفيتش: "اللقاح قد يصل إلى الجمهورية بنهاية العام".

وتعليقا على عدم رضا الجانب البوسني من البوسنة والهرسك عن هذه المفاوضات، قال بيروفيتش إن الأمر يتعلق بمنافسة اقتصادية غير عادلة. وقال: "نحن نتحدث عن ممارسة الضغط على الأشخاص الغاضبين من الأدوية الروسية، على الرغم من أنها أرخص بنسبة 30% من الأدوية الغربية، ومن حيث الجودة ليست أقل شأنا، وربما أفضل، إنها سياسة ومصلحة اقتصادية لشخص ما".

وأعلن بيروفيتش أيضا عن زيارة مرتقبة للعضو الصربي في هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، إلى روسيا هذا الخريف، وأعرب عن أمله في استعادة التعاون الاقتصادي والسياسي الذي توقف بسبب الوباء.

المصدر: "تاس"