عراقي يتسبب بسلسلة حوادث في برلين.. والسلطات تشتبه "بدوافع إسلامية"!
Reuters
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قال متحدث باسم الادعاء الألماني إن السلطات تحقق في سلسلة من حوادث السيارات أسفرت عن إصابة عدة أشخاص على طريق سريع في برلين مساء أمس الثلاثاء باعتبارها "هجوما له دوافع إسلامية".
ونقلت مجلة "فوكاس" المحلية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث قوله: "وفقا للمعلومات الحالية الهجوم له دوافع إسلامية".
وأضاف المتحدث أن هناك مؤشرات أيضا على أن المشتبه به، البالغ من العمر 30 عاما، والذي يحمل الجنسية العراقية يعاني مشاكل نفسية.
المصدر: رويترز