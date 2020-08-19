لاتفيا لا ترى إمكانية للاعتراف بفوز زعيمة المعارضة في انتخابات بيلاروس

صرح وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش بأن حكومة بلاده لا ترى أنه من الممكن الاعتراف بمرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، فائزة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس.

ووفقا لرئيس الدبلوماسية اللاتفية، لا يمكن إعلان فوز تيخانوفسكايا، لأن النتائج الحقيقية للانتخابات غير معروفة.

ونقلت وكالة أنباء "ليتا" عن رينكفيتش قوله في هذا الشأن: "لا توجد سوى أنباء عن حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق".

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية اللاتفي عن القلق من أن الكثير من قادة العالم فضلوا مناقشة الملف البيلاروسي مع روسيا بدلا من مينسك.

وقال رينكيفيتش بهذا الخصوص: "مثل هذا المنطق يمكن تفهمه، لكن حكومة لاتفيا أكدت مرارا، أن حل مشاكل بيلاروس يتركز في بيلاروس نفسها، وليس في أي مكان آخر".

وشدد وزير خارجية لاتفيا على أنه لن يكون من الممكن إيجاد حل سريع لمشاكل بيلاروس، ولا يمكن أن يكون هناك حل خارجي، لأن "المجتمع البيلاروسي وحده هو القادر على حلها".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في بيلاروس جرت في 9 أغسطس، وحصل رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، وفق لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 في المائة، فيما احتلت سفيتلانا تيخانوفسكايا المركز الثاني بنسبة 10.12 في المائة، إلا أن المعارضة لم تعترف بهذه النتائج، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات غير مصرح بها في البلاد.

المصدر: نوفوستي