لافروف: لا ضرورة لوساطة أحد لتسوية الوضع في بيلاروس

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يرى ضرورة لوساطة أحد من أجل تسوية الوضع في بيلاروس.

وعبر الوزير عن قلق روسيا من محاولات التدخل في شؤون بيلاروس لأهداف جيوسياسية.

وقال لافروف لبرنامج "ستون دقيقة" على القناة الروسية الأولى: "ليس تدخلا فحسب، بل يريدون فرض النظام الذي يرونه مفيدا لهم في بيلاروسيا".

وعبر لافروف عن الأمل في أن لا ينساق البيلاروسيون خلف المنطق الهدام المطروح حاليا والذي يطالبهم باختيار أحد اثنين، إما روسيا أو أوروبا".

المصدر: تاس