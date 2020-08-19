صورة تظهر الأضرار التي لحقت بالسفينة التركية "كمال رئيس" بعد اصطدامها بفرقاطة يونانية

كشفت صورة نشرتها الصحيفة اليونانية "كاثيميريني" الأربعاء، عن الأضرار التي لحقت بالجانب الأيمن من مؤخرة سفينة "كمال رئيس" التركية إثر اصطدامها بفرقاطة يونانية في 12 أغسطس الجاري.

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"ووقع الاصطدام عندما سعت سفينة "كمال رئيس" إلى عرقلة الفرقاطة اليونانية "ليمنوس" التي كانت تراقب تحركات سفينة المسح التركية فوق الجرف القاري اليوناني في شرق البحر المتوسط"، وفق تعبير الصحيفة.

وقالت مصادر دفاعية يونانية للصحيفة إن محاولة العرقلة دفعت السفينة اليونانية إلى الالتفاف لتجنب الاصطدام وجها لوجه، وأثناء ذلك دمرت مؤخرة الفرقاطة التركية عند منطقة قوس السفينة. وأضافت المصادر نفسها أن "ليمنوس" أخطأت بفارق ضئيل غرفة ضخ السفينة التركية.

Φωτογραφία - ντοκουμέντο: Η ζημιά στην τουρκική Kemal Reis από τη σύγκρουση με τη φρεγάτα Λήμνος pic.twitter.com/prxM24HVwX — protothema.gr (@protothema) August 19, 2020

من جهة أخرى، هنأ وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس يوم الثلاثاء قبطان الفرقاطة اليونانية خلال محادثة قصيرة عبر موجات الراديو، وقد رد قائد السفينة اليونانية يوانيس سالياريس بالتأكيد لوزير الدفاع أنه قام بواجبه خلال الحادث.

كما تحدث الوزير هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، موضحا أن اليونان مستعدة للدخول في حوار مع تركيا في إطار القانون الدولي بحال سحبت تركيا على الفور سفنها الحربية وسفن الأبحاث الزلزالية من الجرف القاري اليوناني.

المصدر: greece.greekreporter