 
مباشر

صورة تظهر الأضرار التي لحقت بالسفينة التركية "كمال رئيس" بعد اصطدامها بفرقاطة يونانية

أخبار العالم

صورة تظهر الأضرار التي لحقت بالسفينة التركية
@protothema
صورة لأضرار السفينة التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok47

كشفت صورة نشرتها الصحيفة اليونانية "كاثيميريني" الأربعاء، عن الأضرار التي لحقت بالجانب الأيمن من مؤخرة سفينة "كمال رئيس" التركية إثر اصطدامها بفرقاطة يونانية في 12 أغسطس الجاري.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع التركي: نريد تسوية التوتر مع اليونان بشأن المتوسط عبر الحوار المشترك
وزير الدفاع التركي: نريد تسوية التوتر مع اليونان بشأن المتوسط عبر الحوار المشترك

"ووقع الاصطدام عندما سعت سفينة "كمال رئيس" إلى عرقلة الفرقاطة اليونانية "ليمنوس" التي كانت تراقب تحركات سفينة المسح التركية فوق الجرف القاري اليوناني في شرق البحر المتوسط"، وفق تعبير الصحيفة.

وقالت مصادر دفاعية يونانية للصحيفة إن محاولة العرقلة دفعت السفينة اليونانية إلى الالتفاف لتجنب الاصطدام وجها لوجه، وأثناء ذلك دمرت مؤخرة الفرقاطة التركية عند منطقة قوس السفينة. وأضافت المصادر نفسها أن "ليمنوس" أخطأت بفارق ضئيل غرفة ضخ السفينة التركية.

من جهة أخرى، هنأ وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس يوم الثلاثاء قبطان الفرقاطة اليونانية خلال محادثة قصيرة عبر موجات الراديو، وقد رد قائد السفينة اليونانية يوانيس سالياريس بالتأكيد لوزير الدفاع أنه قام بواجبه خلال الحادث.

كما تحدث الوزير هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، موضحا أن اليونان مستعدة للدخول في حوار مع تركيا في إطار القانون الدولي بحال سحبت تركيا على الفور سفنها الحربية وسفن الأبحاث الزلزالية من الجرف القاري اليوناني.

 المصدر: greece.greekreporter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا