ميلانيا تتمسك بحقيبتها الأغلى عالميا وترفض يد ترامب الممدودة مجددا! (فيديو)

خطفت ميلانيا ترامب الأنظار في أحدث إطلالة لها بأناقتها اللافتة، دون أن ننسى الجدل الذي أثارته مجددا بعد رفضها إمساك يد زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء نزولهما من الطائرة.

إقرأ المزيد

ووثقت كاميرات المصورين لحظة وصول الزوجين صحبة ابنهما للعاصمة واشنطن قادمين من نيوجيرسي، وكعادتها رفضت ميلانيا الإمساك بيد زوجها.

وذهب البعض لتفسير الرفض بمحاولتها إمساك فستانها من الطيران، حيث يشكل التوتر في علاقة دونالد ترامب وزوجته أهمية لدى مختلف فئات الشعب الأمريكي، وهناك اهتمام بمتابعتها إعلاميا.

ولطالما تسابقت عدسات الكاميرات لالتقاط أي صورة أو فيديو يوضح شكل العلاقة بين الثنائي الذي يسكن في البيت الأبيض.

ولفتت حقيبة يد ميلانيا الأنظار إليها، حيث كانت من نوع "هيرميس بيركين" الفاخرة، وهي من أغلى الحقائب في العالم.

ويعد شراء حقائب اليد الفاخرة من أرقى الماركات العالمية، استثمارا ضخما، فهي قطع خالدة ويمكن بيعها بأضعاف سعرها الأصلي حتى بعد مرور سنوات، وكلما كانت الحقيبة أقدم أصبحت أعلى قيمة.

المصدر: RT