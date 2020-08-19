أنقرة تطلق عملية أمنية ضد "العمال الكردستاني" شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية الأربعاء، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في ولاية بينغول شرق البلاد.

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وقالت الداخلية التركية في بيان، إن العملية التي أطلقت عليها اسم "يلدريم-6 الجهنم السوداء"، تهدف إلى إخراج "المنظمة الانفصالية بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في المنطقة".

وأشارت الداخلية التركية إلى مشاركة 700 عنصر من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية ضد عناصر "بي كا كا".

وكشفت الوزارة في البيان، أن "عمليات "يلدريم 1-2-3-4-5" نجحت لغاية اليوم في تحييد 22 إرهابيا داخل البلاد، فضلا عن تدمير عدد كبير من مخابئ المنظمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر".

وأكدت وزارة الداخلية التركية أن عمليات "يلدريم" متواصلة بنجاح وحزم بدعم من الشعب.

وتستهدف قوات الأمن والجيش التركي باستمرار مواقع المسلحين الأكراد، وتلاحق عناصر حزب العمال الكردستاني داخل تركيا، وشمال العراق.

وكانت أنقرة أطلقت عملية "مخلب النسر" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في 15 يونيو الماضي، ثم ألحقتها في 17 يونيو، بعملية "مخلب النمر" البرية داخل الأراضي العراقية.

المصدر: الأناضول