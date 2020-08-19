السفارة الروسية في بيرو تتلقى طلبات للحصول على اللقاح ضد كورونا

قال سيزار ميليا رئيس منطقة باكاسمايو في بيرو، إنه أرسل رسالة رسمية إلى السفارة الروسية في البلاد، طلب فيها إمكانية الحصول على أول لقاح في العالم ضد عدوى فيروس كورونا "سبوتنيك-5".

وأكد رئيس المنطقة أن روسيا، أصبحت أول دولة في العالم تمكنت من إيجاد لقاح ضد مرض كوفيد-19. ونوه بأن اللقاح الروسي ينتظر بالفعل الاعتماد من المنظمات الدولية.

وأشار سيزار ميليا، إلى أن روسيا كانت دائما "في المقدمة بفضل الباحثين المحترفين والعلماء المتميزين"، لذلك فهو مقتنع بفعالية اللقاح الروسي.

وذكرت صحيفة، Exitosa Noticias اليوم، أن السفارة الروسية تلقت طلبات مماثلة من رئيس منطقة موتشي، وحاكم منطقة أريكويبا في بيرو.

في وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: .kp.ru