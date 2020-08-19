في خطوة رمزية.. مشرعة تؤيد ساندرز وليس بايدن خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي

أعلنت ألكساندريا أوكاسيو كورتيس عضو مجلس النواب الأمريكي عن نيويورك، في المؤتمر الديمقراطي يوم أمس الثلاثاء، عن دعمها للسيناتور بيرني ساندرز، بدلا من جو بايدن.

وجرى مؤتمر الحزب الديمقراطي، في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن بشكل افتراضي، وخلاله تحدث ممثلو وفود الولايات والأقاليم الأمريكية، عبر الفيديو، وتناوبوا في إعلان ما إذا كانوا سيصوتون لبايدن أو ساندرز. واتسم ذلك بمعنى رمزي فقط، لأن السناتور ساندرز، الذي كان المنافس الرئيسي لبايدن في الصراع الداخلي للحزب، أعلن مسبقا انسحابه من السباق الانتخابي في أبريل.

وأعربت أوكاسيو كورتيس، من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، عن امتنانها "لكل من يسعون إلى مستقبل أفضل وأكثر عدلا" للولايات المتحدة والعالم.

ودافعت المشرعة، عن ترشيح ساندرز كمرشح رئاسي، مشيرة إلى أن "ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة يأملون بحدوث تغييرات منهجية عميقة" يمكن أن تساعد في حل المشكلات المرتبطة بالبطالة والتشرد وعدم توفر الخدمات الطبية.

وأكدت أوكاسيو كورتيس، تأييدها لحركة تغيير نظام الهجرة الأمريكي والسياسة الخارجية للابتعاد عن العنف وكراهية الأجانب.

ووفق نتائج التصويت، كما كان متوقعا، فاز بايدن ونال حق تمثيل الحزب في الانتخابات، المقررة في 3 نوفمبر.

في وقت لاحق، قدمت أوكاسيو كورتيس عبر "تويتر"، التهنئة لبايدن على ترشيحه للرئاسة وتمنت له الفوز في الانتخابات.

المصدر: تاس