كيري: نهج ترامب أفقد الولايات المتحدة زعامتها للعالم الحر

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، أن سياسة الرئيس الحالي دونالد ترامب، أفقدت الولايات المتحدة مكانتها كدولة ريادية في "العالم الحر".

وقال كيري أثناء موجز صحفي عقد لتقديم برنامج اليوم الثاني لأعمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن: "لقد وجدنا أنفسنا أمام أزمات متعددة عبر العالم وكلها تمس بأمن الولايات المتحدة".

وبهذا الصدد، أشار وزير الخارجية في إدارة باراك أوباما السابقة إلى "حالة من الضبابية" التي تحيط بمصير معاهدة "ستارت-3" الروسية الأمريكية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وتابع الوزير الأسبق أن تولي ترامب رئاسة البلاد جعل الأمريكيين يواجهون "مزيدا من التهديدات"، وأضاف: "لقد وصل الأمر إلى أن وجدت الولايات المتحدة نفسها، وللمرة الأولى على قدر ما أتذكر، في وضع لم تعد فيه زعيمة للعالم الحر، وذلك نتيجة لافتقار ترامب إلى النزاهة وافتقاره إلى المعارف الضرورية لأداء الزعامة العالمية".

واعتبر كيري أن "العالم الحر لا زعيم له في الوقت الحالي"، ومع أن فرنسا وألمانيا تحاولان أداء هذا الدور، إلا أن "الولايات المتحدة دولة لا يوجد لها بديل".

وأضاف: "لا بد من مشاركتنا في حل المشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي. كل ما في الأمر أن دونالد ترامب غير أهل وغير قادر على عمل ما ينبغي عمله في العالم المعاصر".

المصدر: تاس