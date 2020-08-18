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بومبيو يبحث "محاسبة إيران" مع نظيره الألماني

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بومبيو يبحث
Reuters MICHAEL DALDER
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بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جملة من القضايا الدولية مع نظيره الألماني هايكو ماس، وأشار إلى ضرورة "محاسبة" إيران.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "الوزيرين بحثا التعاون في العديد من المسائل المتعلقة بإيران وبيلاروس وروسيا".

وأضاف البيان أن بومبيو "أكد على ضرورة أن يكون هناك رد أطلسي موحد لمحاسبة إيران وضمان التزام مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلام الدولي".

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت في وقت سابق مشروع قرار لتمديد حظر توريد الأسلحة لإيران، لكنها فشلت بتمريره في مجلس الأمن الدولي، إثر فيتو روسي صيني.

وعلى الرغم من ذلك شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سعي واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

المصدر: RT

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