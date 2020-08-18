وزير الخزانة الأمريكية: خطة المساعدات ممكنة في حال كان الديمقراطيون "منطقيين"

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنه يمكن التوصل لاتفاق جديد حول تخصيص مزيد من الأموال لأزمة فيروس كورونا، في حال كان القادة الديمقراطيون "منطقيين".

وقال في تصريح نقلته شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "هناك اتفاق ينتظر إبرامه في حال أراد الديمقراطيون أن يكونوا منطقيين.. أشعر بالقلق إزاء السياسة في كل هذا"، مشيرا إلى أنه "واصل إجراء محادثات مع المشرعين حول مبالغ دعم الأنشطة التجارية والعمال المتضررين من كوفيد-19".

وأضاف: "أعتقد أن هناك العديد من الناس في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، جمهوريون وديمقراطيون، يرغبون في رؤية الناس يتكاتفون ويتوصلون لاتفاق جيد للعمال الأمريكيين".

وتابع: "الجانبان اتفاقا على مبلغ عشرة مليارات دولار للبريد الأمريكي، حتى وإن اعتبر أن الأموال غير ضرورية لأن هناك الكثير من الأموال المتوفرة".

وتعثرت المفاوضات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسيناتور الديمقراطي تشاك شومر في وقت سابق هذا الشهر، عندما رفض البيت الأبيض الموافقة على تقديم مساعدة لولايات وحكومات محلية تواجه صعوبات، ما اعتبره منوتشين "سخافة".

والبريد الإلكتروني في قلب عاصفة سياسية بعد أن عين الرئيس دونالد ترامب المانح الجمهوري لويس ديجوي مديرا للهيئة العامة للبريد.

وخفض ديجوي العمل الإضافي وأجرى تعديلات في الهيئة العليا، وهي الخطوات التي اعتبرها منتقدون تهدف إلى إبطاء وقت تسليم البريد وتقويض عملية التصويت بالمراسلة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

المصدر: "أ ف ب"