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مالي.. توقف القناة التلفزيونية الحكومية عن البث بعد اعتقال الرئيس (صورة)

أخبار العالم

مالي.. توقف القناة التلفزيونية الحكومية عن البث بعد اعتقال الرئيس (صورة)
Reuters
مالي.. توقف القناة التلفزيونية الحكومية عن البث بعد اعتقال الرئيس
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قال صحفي في محطة ORTM التلفزيونية الحكومية إنها توقفت عن العمل يوم الثلاثاء، بعد أن احتجز جنود متمردون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسي.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مصادر مساء يوم الثلاثاء، أن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في العاصمة باماكو.

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وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وفي وقت سابق، اعتقلت جماعة مسلحة رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إطلاق نار كثيفا سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة باماكو.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.

المصدر: وكالات

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