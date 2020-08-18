 
مباشر

جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي اليوم حول بيلاروس

أخبار العالم

جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي اليوم حول بيلاروس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojxv

كشف مصدر في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا وراء الأبواب المغلقة لبحث الوضع في بيلاروس.

إقرأ المزيد
بومبيو: الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على بيلاروس
بومبيو: الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على بيلاروس

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيعقد عقب جلسة حول اليمن، بناء على طلب من الولايات المتحدة وإستونيا.

وسبق أن قالت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في الـ9 من الشهر الجاري، "لا يمكن اعتبارها نزيهة وحرة ديمقراطية".

وأضافت: "يستحق الشعب البيلاروسي مستقبلا ديمقراطيا، وتعمل إستونيا كونها عضوا منتخبا في مجلس الأمن الدولي، من أجل طرح المسألة في المجلس في أقرب فرصة. اقترحنا أيضا بحث الموضوع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتوجيه دعوة مجددا بوقف العنف من قبل الأمن البيلاروسي ضد المتظاهرين السلميين والإفراج عن الموقوفين دون مبرر".  

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا