شويغو وإسبر يبحثان "تدابير الثقة" من أجل منع الحوادث خلال الأنشطة العسكرية

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، تدابير بناء الثقة لمنع الحوادث بين البلدين خلال قيامهما بالأنشطة العسكرية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الوزيرين بحثا، خلال الاتصال الذي بادر إليه الجانب الأمريكي، "مسائل بناء الثقة والشفافية التي تهدف إلى منع الحوادث خلال القيام بالأنشطة العسكرية".

كما تبادل الطرفان، وفقا للبيان، وجهات النظر بشأن الأوضاع في عدد من المناطق في العالم.

وجرى الاتصال الهاتفي السابق بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي في 2 يونيو، حيث تناول الطرفان مكافحة فيروس كورونا ومنع وقوع الحوادث بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا، وأمن القوى العسكرية المنتشرة في الخارج، وكذلك موضوع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات في مجال الحد من التسلح.

المصدر: سبوتنيك









