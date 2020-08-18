الرئيس الإسرائيلي من غلاف غزة: إذا أرادت "حماس" الحرب فستحصل عليها

وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، تهديدا لحركة "حماس"، جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وصرح الرئيس الإسرائيلي خلال زيارة ميدانية له إلى غلاف القطاع اليوم الثلاثاء، "إرهاب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة هو إرهاب كغيره... حماس يجب أن تعلم أن هذه ليست لعبة، سيأتي الوقت الذي يتوجب عليهم أن يقرروا، وإذا أرادوا الحرب فسيحصلوا على الحرب".

ריבלין בעוטף עזה: "טרור בלוני התבערה הוא טרור לכל דבר ועניין, אם חמאס רוצים מלחמה - הם יקבלו מלחמה" — חדשות 13 (@newsisrael13) August 18, 2020

وأعلنت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم عن اشتعال النيرات في أحراش بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، إن 37 حريقا اندلعت في الأحراش داخل السياج الفاصل شرقي القطاع، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

من جهته أفاد موقع "مفزاك درومي"، بأن 7 حرائق اندلعت منذ صباح يوم الثلاثاء، في أحراش البلدات بفعل بالونات حارقة.

المصدر: وكالات + مواقع إسرائيلية