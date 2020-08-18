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واشنطن تعلن استعدادها لتمديد "نيو ستارت" إذا عولجت مسألة الأسلحة الروسية

أخبار العالم

واشنطن تعلن استعدادها لتمديد
Reuters
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح مارشال بيلينغسلي
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قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح مارشال بيلينغسلي اليوم الثلاثاء، إن أمريكا مستعدة لتمديد معاهدة "نيو ستارت" إذا ما عولجت مسألة الأسلحة الروسية.

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وأضاف أن الولايات المتحدة على استعداد للنظر في تمديد المعاهدة الاستراتيجية الجديدة للحد من الأسلحة "نيو ستارت" الموقعة في 2010 والتي تنتهي في فبراير إذا تمت معالجة احتفاظ روسيا بالأسلحة النووية خارج المعاهدة.

وقال بيلينغسلي في إفادة مع الصحفيين عبر الهاتف بعد أحدث جولة من المحادثات في فيينا مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف، إن وجود نظام  أكثر صرامة هو عنصر آخر مطلوب.

المصدر: رويترز

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