ثالث اتصال هاتفي خلال يومين بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي

أجرى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء.

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وأوردت الوكالة أن بوتين أطلع لوكاشينكو على المحادثات التي أجراها سابقا اليوم مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جانبها المتعلق بالوضع في بيلاروس.

وكان الاتصال الهاتفي الأخيرهو الثالث بين الرئيسين البيلاروسي والروسي خلال اليومين الأخيرين.

المصدر: وكالة الأنباء البيلاروسية