 
مباشر
عاجل
نتنياهو: إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستربح من اتفاقية السلام

ثالث اتصال هاتفي خلال يومين بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي

أخبار العالم

ثالث اتصال هاتفي خلال يومين بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي
Sputnik Sergei Guneev
الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojws

أجرى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
بوتين في اتصال مع ميركل يدعو إلى عدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لبيلاروس
بوتين في اتصال مع ميركل يدعو إلى عدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لبيلاروس

وأوردت الوكالة أن بوتين أطلع لوكاشينكو على المحادثات التي أجراها سابقا اليوم مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في جانبها المتعلق بالوضع في بيلاروس.

وكان الاتصال الهاتفي الأخيرهو الثالث بين الرئيسين البيلاروسي والروسي خلال اليومين الأخيرين.

المصدر: وكالة الأنباء البيلاروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا