طهران يائسة من نجاح مقترح موسكو لعقد قمة حول إيران

أعربت طهران عن تشكيكها في نجاح مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد قمة حول الملف الإيراني لنزع التوتر في المنطقة.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: "نحن ندرك نوايا السيد بوتين الحسنة للحد من التوتر، لكن في نفس الوقت لا نعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون مؤثرا في ظل غياب أي نوايا صادقة من إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، ووجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية واضحة تماما بهذا الشأن".

وأضاف: "بغض النظر عن جميع التكهنات، حينما يتلقى جميع الأطراف دعوة رسمية لعقد هذا الاجتماع المقترح، سننظر فيه بجدية ونعلن رأينا النهائي".

وكان فلاديمير بوتين اقترح في 14 أغسطس، عقد قمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا وإيران، لمناقشة القضايا المتعلقة بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي.

وأشار بوتين إلى أن الهدف من اقتراحه هو "تحديد الخطوط الهادفة إلى تجنب أي مواجهة أو تفاقم الوضع داخل مجلس الأمن الدولي".

المصدر: RT + تاس