رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع بوتين الوضع في بيلاروس

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه بحث اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في بيلاروس.

وكتب ميشيل، في تغريدة عبر "تويتر": "لقد ناقشت للتو الوضع في بيلاروس، مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين. فقط الحوار السلمي والشامل حقا، يمكن أن يحل الأزمة في بيلاروس".

ويوم أمس الاثنين، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، عن عقد قمة طارئة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في شكل مؤتمر عبر الفيديو، لصياغة رد فعل الاتحاد الأوروبي المشترك على الوضع في بيلاروس.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO#EU27 — Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020

وفي رسالة نشرها إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، شدد ميشيل على أن ما يحدث في بيلاروس أمر غير مقبول، و"يجب أن يتوقف العنف"، ويجب معاقبة الجناة. وبحسب قوله، "انتخابات 9 أغسطس لم تكن حرة ولا نزيهة".

المصدر: تاس