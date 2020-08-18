بيلاروس.. متظاهرون ينشدون أغنية للأطفال قرب سجن مينسك

تجمع متظاهرون بالقرب من سجن الحبس الاحتياطي في مينسك، حيث يحتجز على الأغلب، زوج المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكيا، المدون البيلاروسي سيرغي تيخانوفسكي.

وتعبيرا عن احتفالهم بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم، أنشد المتظاهرون أغنية للأطفال.

يذكر أن نحو 150 شخصا تجمعوا أمام بوابة السجن، وهم يحملون بالونات حمراء وبيضاء. بعد فترة وجيزة من أداء الأغنية، بدأ أولئك الذين تجمعوا عند بوابات مركز الاحتجاز بترديد التهاني لتيخانوفسكي بعيد ميلاده وأطلقوا البالونات في السماء.

قررت سفيتلانا تيخانوفسكايا خوض الانتخابات بعد أن رفضت لجنة الانتخابات المركزية تسجيل زوجها كمرشح. وبعد خسارتها للانتخابات أمام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، غادرت إلى ليتوانيا.

في 29 مايو، خلال اعتصام قبل الانتخابات في مدينة غرودنو، اعتقلت الشرطة سيرغي تيخانوفسكي. وتم اتهامه مع حوالي 10 من مؤيديه بالتحضير لأعمال تنتهك النظام العام بشكل صارخ.

المصدر: تاس