واشنطن والاتحاد الأوروبي يبدآن الاتصال بالسياسيين البيلاروسيين

قال المرشح السابق للرئاسة البيلاروسية أندريه دميتريف، إنه التقى رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية ومندوب الاتحاد الأوروبي لدى مينسك.

وأضاف: التقيت أمس مع القائم بالأعمال الأمريكي في بيلاروس، واليوم مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي.



وبحسب السياسي، "نحتاج إلى إعلان التزام ودعم لاستقلال بيلاروس".



في وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية إن المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا الوضع في بيلاروس.



ودعت ميركل خلال المحادثة السلطات البيلاروسية إلى "الدخول في حوار وطني مع المعارضة والمجتمع من أجل تجاوز الأزمة".



وكان المرشح الرئاسي السابق لبيلاروس فاليري تسيبكالو أعلن في 17 أغسطس، عن نيته عقد اجتماع عبر الإنترنت مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.