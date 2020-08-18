الرئيس البيلاروسي يقلد أكثر من 300 عنصر أمني ميداليات "الخدمة المتفانية"

منح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أكثر من 300 موظف في وزارة الداخلية، ميداليات "الخدمة المتفانية"، من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

ونشر المرسوم المكون من 25 صفحة والذي وقعه رئيس الجمهورية في 13 أغسطس، على موقع المعلومات القانونية للرئاسة البيلاروسية.

في 9 أغسطس، شهدت بيلاروس انتخابات رئاسية. وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فاز فيها الكسندر لوكاشينكو بعد أن حصل على 80.1 في المائة من الأصوات، تليه سفيتلانا تيخانوفسكايا بنسبة 10.12 في المائة. ولم تعترف المعارضة بهذه النتائج، وغادرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا.

على مدى الأسبوع الثاني بعد ذلك اندلعت الاحتجاجات في مدن بيلاروس، وقامت القوات الأمنية بقمعها مع استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وفي وقت لاحق، توقفت الشرطة عن تفريق المسيرات.

وبحسب وزارة الداخلية البيلاروسية، فقد اعتقل في الأيام الأولى من الاحتجاجات أكثر من 6.7 ألف شخص، وأصيب مئات الأشخاص، من بينهم ما لا يقل عن 120 رجل شرطة.

المصدر: نوفوستي