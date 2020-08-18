البيت الأبيض لا يعرف من يجب أن يعاقب أيضا على "تدخل روسيا" في الانتخابات

قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف إن واشنطن استنفدت قائمة الذين قد تفرض عليهم عقوبات فيما يتعلق بما تسميه "محاولات روسيا التدخل في انتخابات عام 2016".

وأشار، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إلى أن واشنطن تفعل "كل ما في وسعها لتحميل روسيا المسؤولية".

ووفقا له، لقد اطلع بنفسه "على المعلومات الاستخباراتية" وشاهد أن روسيا "حاولت التدخل"، ليس فقط في عام 2016، بل وفي السنوات الأربع اللاحقة أيضا.

بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة عام 2016، اتهمت الولايات المتحدة، روسيا بمحاولة التأثير على الشؤون الداخلية للبلاد. ونفت موسكو مرارا هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها عديمة الأساس.

وحقق المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر، في هذه القضية على مدى عامين، وأكد التهم في نهاية المطاف، لكنه لم يجد أي دليل على وجود "مؤامرة" بين دونالد ترامب وروسيا، وهو ما تم نفيه في كل من الكرملين والبيت الأبيض.

المصدر: نوفوستي