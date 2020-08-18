بتعليمات من غانتس: ضرورة استئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

طالب وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس المؤسسة الأمنية بالعمل على تجديد التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد تأجيل مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملف ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، بحسب ما ذكرته "القناة 12".

وأضافت القناة "أن غانتس وجه الجهات المعنية بإعادة تجديد العلاقات الأمنية والمدنية مع السلطة الفلسطينية"، موضحة أن السلطة الفلسطينية منخرطة في معارضة اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وبحسب القناة العبرية، تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه سيكون من الممكن التوصل إلى تجديد تدريجي للتنسيق، يعزز المصالح الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، خاصة في أيام جائحة كورونا، ويساعد إسرائيل أيضا في الحفاظ على الاستقرار الأمني.

المصدر: القناة 12