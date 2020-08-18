عضوان بالكونغرس الأمريكي ينددان بـ"عرض روسيا مساعدة عسكرية للوكاشينكو"

استنكر إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، ومايكل ماكول الرئيس الجمهوري للجنة، استعداد روسيا، حسب اعتقادهما، لتقديم "مساعدة عسكرية" لبيلاروس.

وقال المشرعان الأمريكيان، في بيان: "ندين بشدة العرض المتهور من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول تقديم مساعدة عسكرية لنظام لوكاشينكو في بيلاروس".

وأضاف البيان: "ندعو الإدارة (الأمريكية) إلى الاستمرار في رفض عدوان موسكو والعمل مع حلفائنا الأوروبيين لدعم الشعب البيلاروسي، والمطالبة بالإفراج عن آلاف المحتجين السلميين والسجناء السياسيين، وإدانة الاستخدام المفرط للعنف من قبل السلطات البيلاروسية، والدفاع عن حق بيلاروس السيادي في بناء مستقبلها".

في وقت سابق، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم المساعدة عند أول طلب لتوفير الأمن للجمهورية. وأشار لوكاشينكو إلى الاتفاقيات بين البلدين في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي والدولة الاتحادية.

لكن الكرملين لم يطلق أي تصريحات مباشرة حول استعداده لتقديم دعم عسكري للوكاشينكو تحديدا بل أكد أن موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الأوضاع في بيلاروس.

وقال الكرملين عقب اتصال هاتفي بين بوتين ولوكاشينكو: "أعرب كلا الطرفين عن قناعتهما بأن جميع المشاكل القائمة في بيلاروس ستتم تسويتها قريبا، والأمر الأهم هو منع استغلال هذه المشاكل من قبل قوى تخريبية تسعى إلى الإضرار بالتعاون متبادل المنفعة بين الدولتين ضمن إطار مشروع دولة الاتحاد".

المصدر: نوفوستي