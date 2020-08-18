الخارجية الإسبانية: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على أفراد من بيلاروس بسبب الانتخابات

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بأعمال العنف وتزوير الانتخابات في بيلاروس.

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وقالت إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع في بيلاروس يوم الأربعاء.

وأضافت في حديث لراديو "أوندا سيرو" الإسباني "نعتقد في أوروبا أن هناك مجالا للعقوبات ليس ضد الدولة أو ضد مواطنيها، ولكن ضد الأفراد الذين حرضوا على العنف أو على تزوير عملية الانتخابات".

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات في بيلاروس بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات يوم 9 أغسطس الجاري.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات المصابين.

وقد دعا عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم المحتجين، كما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب "انتهاك حقوق الإنسان".

المصدر: رويترز