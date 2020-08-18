إيران تخاطب برلمانات الدول الإسلامية لـ"منع" اتفاق السلام بين اسرائيل والإمارات

وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بالخطأ الاستراتيجي من أبوظبي، داعيا الدول الإسلامية للوقوف ضد الاغتيال السياسي للشعب الفلسطيني.

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وقال في رسالة وجهها إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية، :"إن هذا الإجراء يشجع الكيان الصهيوني على استمرار ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويعتبر تهديدا للأمن والسلام الإقليمي وعليه فإن على برلمانات الدول الإسلامية إدانة هذا الاتفاق بشدة".

وأضاف: "إن اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني سيقوض جميع جهود الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وبرلمانات الدول الإسلامية"، مؤكدا أن "إرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة ستكون من دون شك السبيل الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني".

ودان رئيس مجلس الشورى جميع الإجراءات التي من شأنها انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن على "جميع برلمانات الدول الإسلامية الاستفادة من جميع الإجراءات البرلمانية لمعارضة ومنع هذا الاتفاق المشين واستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف قاليباف: "اتفاق التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي يهدف إلى إضعاف الإجراءات العملية والجادة لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المؤكدة".

واكد على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية، قائلا: "إن الاتفاق سيشجع غاصبي الأراضي الفلسطينية على التطاول اكثر فأكثر على حقوق الشعب الفلسطيني ويسبب في انعدام الأمن بالمنطقة. لذا فإن هذا الاتفاق يفتقد الاعتبار في العالم الإسلامي وضمائر الشعوب الحرة والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية".

وختم رئيس مجلس الشورى الإيراني بأنه يجب على الدول الإسلامية الاتحاد والتآزر والاستفادة من جميع الإمكانيات الإقليمية والدولية للوقوف ضد الاغتيال السياسي للشعب الفلسطيني.

المصدر:"إرنا"