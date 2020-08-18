إسرائيل تقصف غزة لليوم السابع على التوالي

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي، "ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".

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وشهدت المناطق المحاذية للحدود مع غزة، أمس الاثنين، نحو 30 حريقا، حيث اندلع حريق في روضة أطفال بمدينة سديروت، وآخر في حقل بالقرب من مشمار هنيغف، وفي حرش كيسوفيم، وفي حقل من الأشواك في مجلس إشكول الإقليمي وفي كيبوتس باري. وعمل رجال الإطفاء على إخمادها.

يذكر أن وفدا أمنيا مصريا زار قطاع غزة أمس الاثنين، والتقى عددا من المسؤولين.

وناقش الوفد سبل التهدئة الممكنة لحالة التوتر القائمة منذ نحو أسبوع على الحدود مع قطاع غزة.

من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم القصف الإسرائيلي "استمرارا للعدوان على شعبنا بهدف تصدير أزمات قادة الاحتلال الداخلية".

ومنذ أسبوع يشهد القطاع توترا متصاعدا، إذ يشن الجيش غارات يومية ردا على إطلاق بالونات محملة بمواد حارقة أو متفجرة، والتي أدت مرات عديدة إلى حرائق في أراض زراعية قريبة من حدود القطاع.

وفرضت إسرائيل مزيدا من القيود على القطاع، الذي تحاصره منذ أكثر من عقد. وأغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري، كخطوة عقابية ضمن موجة التصعيد المتبادلة، كما أغلقت يوم الأحد الماضي منطقة الصيد الساحلية المسموح بها في غزة.

المصدر: وكالات