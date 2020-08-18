ترامب: فوز الديمقراطيين بالانتخابات سيحول البلاد إلى فنزويلا أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، إن فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقبلة، سيؤدي إلى تحول الولايات المتحدة لتصبح "فنزويلا أخرى".

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة بولاية ويسكونسن بثتها قنوات التلفزيون الإخبارية الأمريكية: "هذه هي أخطر انتخابات خضناها على الإطلاق، لأنني لا أعتقد أنه يمكننا إعادة الأمور إلى مجراها أبدا إذا تم انتخابهم (الديمقراطيين) ... ستكون هذه فنزويلا أخرى. سابقا قلت إن هذا الأمر محتمل وربما يحدث، أما الآن فأقوله بثقة، لأنها أيديولوجية متشابهة".

وتابع الزعيم الأمريكي: "سيكون ذلك فنزويلا لكن على نطاق واسع جدا، إذا فازوا".

ووصف ترامب، منافسه بايدن، بأنه حصان طروادة يلعب إلى جانب الاشتراكية. واختتم الرئيس الأمريكي حديثه بكل ثقة: "سننتصر".

وقبل ساعات قليلة من ذلك، قال ترامب متحدثا في مينيسوتا، إنه إذا فاز بايدن في الانتخابات، فستصبح الولايات المتحدة "دولة اشتراكية مملة".

وفي الوقت نفسه، وصف زعيم البيت الأبيض خصمه السياسي بأنه "دمية في أيدي المتطرفين اليساريين". ووفقا لترامب، إذا تم انتخاب بايدن، فسيقوم المذكور "بتدمير الانتعاش الاقتصادي الحالي غير المسبوق" للولايات المتحدة.

المصدر: تاس