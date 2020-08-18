صدمة في ألمانيا بعد توثيق واقعة تشبه احتجاز وقتل الأمريكي جورج فلويد

تحقق السلطات الألمانية في مقطع فيديو لشرطي يحتجز شابا قاصرا وهو جاثم على رقبته، يشبه مشهد احتجاز الأمريكي جورج فلويد، الذي أثارت وفاته احتجاجات واسعة ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

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وظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا شرطة، كان أحدهما جاثما بركبته في البداية على صدر متهم ممدد على الأرض قبل أن تنتقل إلى عنقه، في حين كان أحد المارة الغاضبين يعبر عن احتجاجه على المشهد بصوت مرتفع.

ووقع هذا الحادث في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا يوم السبت.

وقال هيربيرت رويل، وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا وعاصمتها دوسلدورف، لإذاعة غرب ألمانيا يوم أمس الاثنين، إنه صدم عندما شاهد المقطع، وأمر بإجراء تحقيق.

وقالت شرطة المدينة في بيان، إن الشاب هاجم أفراد الشرطة بعد أن جرى استدعاؤهم للتعامل مع مجموعة من المشاغبين كانوا في مطعم قريب، مما أدى بهم إلى إلقاء القبض عليه لمعرفة هويته وإعادته إلى أوصيائه القانونيين.

وأعلنت أنه "يجري فحص مقطع الفيديو بعناية فيما يتعلق بالطريقة التي تدخلت بها الشرطة"، مضيفة أن التحقيق يقوده ضباط من مدينة مجاورة لضمان حياديته.

وكان الأمريكي فلويد قد توفي في 25 مايو في منيابوليس أثناء اعتقاله بعد أن ثبته ضابط شرطة أبيض على الأرض وجثم بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق ونصف.

أما في حادثة ألمانيا، فلم يجر التعرف على هوية الشاب. كما لم يعرف ما إذا كان أصيب بضرر جسدي نتيجة الواقعة.

وقال متحدث باسم اتحاد الشرطة الألمانية لإذاعة غرب ألمانيا إن القواعد تسمح للشرطة الألمانية باحتجاز مشتبه به عن طريق الجثم على رأسه، وليس على رقبته أو حنجرته.

وقالت فيرينا شيفر من حزب الخضر في الولاية "ليس مفهوما على الإطلاق السبب وراء بقاء الشرطي جاثما بركبته على رأس ذلك الشاب أو رقبته بينما كان مثبتا بالفعل على الأرض". وتابعت "يجب توضيح الأمر".

المصدر:"رويترز"+RT