 
مباشر

مادورو يرغب في أن يكون أول الخاضعين للقاح الروسي ضد كورونا

أخبار العالم

مادورو يرغب في أن يكون أول الخاضعين للقاح الروسي ضد كورونا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojqc

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده لأن يقدم مثالا للآخرين ويكون أول من يحصل على حقنة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، حينما يصل اللقاح إلى بلاده.

إقرأ المزيد
رئيس المكسيك: مستعد لأكون أول من يختبر اللقاح الروسي ضد كورونا
رئيس المكسيك: مستعد لأكون أول من يختبر اللقاح الروسي ضد كورونا

وقال مادورو في خطاب متلفز: "يسرني أن روسيا ستكون أول دولة في العالم ستطلق حملة التلقيح" للوقاية من فيرس كورونا. 

وأضاف: "سيأتي وقت لتلقيحنا جميعا، وسأكون أنا أول من سيتلقاه. سأحصل على اللقاح وسأكون مثالا للآخرين".

وأشار مادورو إلى أن الحكومة ستقوم أولا بتلقيح العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمسنين والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وسبق أن أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن استعداده لحقن نفسه باللقاح الروسي، إذا ثبتت فعاليته.

وأكد مسؤولون روس أن التلقيح الشامل باللقاح الجديد "سبوتنيك-في" قد يبدأ في روسيا في أكتوبر المقبل.

وكشف الرئيس فلاديمير بوتين قبل أسبوع، أن إحدى بناته تلقت اللقاح وأنها بحالة جيدة.

إقرأ المزيد
بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا