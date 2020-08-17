الولايات المتحدة.. تراجع ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 41893 إصابة جديدة بفيروس مقارنة مع 54686 حالة أمس الأحد، و654 حالة وفاة مقارنة مع 1150 أمس.

وقالت المراكز إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 654 إلى 169350 حالة بينما بلغ مجمل الإصابات خمسة ملايين و382125 بزيادة 41893 حالة عن الإحصاء السابق.

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ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وسجلت البلاد 360 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس، في انخفاض عن الذروة الأسبوعية التي تجاوزت 468 ألفا في منتصف يوليو.

المصدر: رويترز