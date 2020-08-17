برلماني: ألمانيا تدرس التوجه إلى الأمم المتحدة بشأن عقوبات واشنطن ضد "السيل الشمالي-2"

صرح رئيس لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني كلاوس إرنست، بأن الحكومة الألمانية تدرس اللجوء إلى الأمم المتحدة بسبب العقوبات الأمريكية على مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز.

وقال البرلماني في تصريح لقناة RT، إن "تلك العقوبات لا تخص الأراضي الأمريكية، وهي تخص الاتحاد الأوروبي. ويعتقد الاتحاد أن مثل هذا التأثير يتناقض مع القانون الدولي".

وتعليقا على الخطط الأمريكية لفرض عقوبات على ميناء زاسنيتز الألماني، أحد أهم المراكز اللوجستية للمشروع المذكور، قال إرنست إن "ذلك يعتبر عملا غير ودي، وأعتقد أنه حان الوقت للرد بوضوح".

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وأشار إلى أنه إن لم تسفر المحادثات مع واشنطن عن النتيجة، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد بالمثل على الولايات المتحدة.

ولم يستبعد البرلماني التوجه إلى مختلف المحاكم بسبب الخطوات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2"، معتبرا إياها "تهديدا" لسيادة ألمانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بتوسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، والذي تعتبره واشنطن "تهديدا" للأمن الأوروبي.

المصدر: RT