تركيا تعلن عن إجراءات جديدة لمنع تفشي كورونا في البلاد

أصدر مجلس الصحة في العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين، حزمة من التدابير الجديدة بهدف منع تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وقرر المجلس "منع الأشخاص بعمر 65 سنة وما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة، من المشاركة في الجنائز وحفلات الزفاف والتجول في الأسواق".

وأكد المجلس، أن "تواجد المواطنين في وسائل النقل الجماعي والمناسبات والجنائز يساهم في نشر عدوى الفيروس بسرعة، ويمثل خطرا كبيرا على صحتهم خصوصا المسنين منهم".

وتقرر أيضا "الحد من مدة حفلات الزفاف في الشوارع إلى ساعتين كحد أقصى والفصل بين السائق والركاب في سيارات التاكسي والحافلات والنقل الجماعي، بالألياف الزجاجية".

وشكل المجلس "فرق مراقبة الأحياء" المكلفة بأعمال المراقبة في مختلف الأحياء في العاصمة، والتي من مهمتها تتبع الأشخاص الذين فرض عليهم حجر صحي منزلي، لضمان تطبيقهم ذلك في أحيائهم على انفراد.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في تركيا، 250 ألفا و542، توفي منهم 5 آلاف و996، فيما تعافى 231 ألفا و971.

المصدر: "الأناضول"