إسبانيا.. القصر الملكي يكشف عن دولة لجوء الملك السابق خوان كارلوس

كشف القصر الملكي في إسبانيا أن العاهل السابق خوان كارلوس الذي أعلن مطلع الشهر الجاري أنه سيغادر البلاد للإقامة في المنفى على خلفية شبهات فساد تلاحقه، يقيم حاليا في الإمارات.

وأعلن متحدث باسم القصر الملكي أن خوان كارلوس البالغ 82 عاما، "توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من أغسطس".

وكان القصر الملكي يرفض كشف مكان وجود كارلوس، قائلا إنه سيعلن ذلك إذا لزم الأمر.

وفيما لم يفتح لحد الآن أي تحقيق ضد الملك الإسابني السابق، قال محاموه إنه سيمثل أمام القضاء إذا لزم الأمر.

وبعد تخليه عن العرش وسط اتهامات بالفساد متصلة بتصريحات عشيقة سابقة له، أعلن خوان كارلوس في 3 أغسطس عزمه على مغادرة إسبانيا لتجنب الإضرار بحكم ابنه الملك الحالي فيليبي السادس.

يذكر أن خوان كارلوس اعتلى العرش في 1975 بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، وحكم البلاد لمدة 38 عاما قبل أن يتنازل لصالح نجله فيليبي السادس في يونيو 2014.

المصدر: فرانس 24