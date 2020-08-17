عبد اللهيان: إسرائيل سبب التوتر والمآسي في الشرق الأوسط

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "محور المقاومة سيحبط بقوة جميع المؤامرات وسيفضح كل من يسير على نهج الخيانة".

وأشار في ندوة دولية عبر الإنترنت تحت عنوان "المقاومة والتصدي للصهيونية العالمية" التي استضافتها مؤسسة دعم فلسطين الباكستانية، إلى أن "الكيان الصهيوني هو سبب التوتر في الشرق الأوسط والمسؤول عن المآسي الخطيرة التي تواجهها الدول الإسلامية في المنطقة".

وأضاف أن "تضحيات جبهة المقاومة وكل من ضحوا بأرواحهم في الجهاد ضد الكيان الصهيوني وتحرير القدس وخاصة الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس، لا يمكن أن تنسى، وأن اليوم الذي ستطرد فيه القوات المحتلة من أرض فلسطين ليس ببعيد".

وتابع: "الإمارات لن تحقق أي مكسب من تطبيع العلاقات مع كيان غاصب مثل إسرائيل، ولم تخدم بخطوتها هذه السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قط".

وشدد عبد اللهيان، على أن "العواقب الوخيمة للتعاطي مع الصهاينة المحتلين هي أكثر على الإمارات، لكن في الوقت ذاته، سوف يحبط محور المقاومة كل هذه المؤامرات ويفضح كل من يسلك طريق الخيانة".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي.

المصدر: "فارس نيوز"