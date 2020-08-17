المجلس الأوروبي يدعو لتجنب التدخل الخارجي في شؤون بيلاروس

دعا رئيس المجلس الأوروبي لتجنب أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبيلاروس، التي تشهد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية منذ أسبوع.

وقال شارل ميشيل في رسالة إلى المشاركين في القمة الأوروبية المقرر عقدها 19 أغسطس، إن "الشعب البيلاروسي يمتلك الحق في تقرير مصيره بنفسه".

وتابع: "ومن أجل ضمان ذلك يجب وقف العنف وإطلاق حوار سلمي وشامل. وعلى القيادة البيلاروسية أن تمتثل لإرادة الشعب، ولا يمكن أن يكون هناك أي تدخل من الخارج".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات في بيلاروس بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات يوم 9 أغسطس الجاري.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات المصابين.

وقد دعا عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم المحتجين، كما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب "انتهاك حقوق الإنسان".

المصدر: نوفوستي