إيطاليا.. 4 وفيات بكورونا وتراجع الإصابات اليومية إلى 320

أعلنت السلطات الإيطالية مساء الاثنين، عن 4 حالات وفاة بـ"كوفيد-19" و320 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية غداة الإعلان عن 479 إصابة.

ورغم التراجع في الإصابات اليومية المؤكدة، إلا أن عدد المرضى بالمستشفيات زاد بمقدر 23 مريضا جديدا.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و400، أما الحالات الإيجابية فبلغت اليوم 14 ألفا و867.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 203 ألف و968، بعد أن تماثل 182 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات إلى 810 بعد دخول 23 مريضا بين أمس واليوم، بينهم 58 بغرف العناية المركزة.

ووفقا لبيانات اليوم، وصل مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في فبراير الماضي، إلى 254 ألفا و235.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء