روما تسلم موسكو مواطنا روسيا مطلوبا في الولايات المتحدة

سلمت السلطات الإيطالية موسكو مواطنا روسيا مطلوبا للولايات المتحدة بتهمة التجسس، وذلك بقرار من وزارة العدل الإيطالية.

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وكان الأمن الإيطالي احتجز الروسي ألكسندر كورشونوف وهو مدير قسم تطوير الأعمال في الشركة المتحدة لصناعة المحركات التابعة لمؤسسة "روس تايخ" الحكومية الرسية لتصنيع وتصدير المنتجات الصناعية ذات التقنيات العالية، في مدينة ناوبلي في أواخر أغسطس الماضي، بناء على طلب من الجانب الأمريكي.

وقال محامي كورشونوف، جان دمينيكو كايازا للصحفيين اليوم الأحد، إن موكله قد عاد إلى موسكو أواخر يوليو الماضي ورافقه عناصر من الأمن الروسي وهو "رهن الاعتقال".

وكانت موسكو عبرت في سبتمبر 2019، عن احتجاجها للخارجية الأمريكية على توقيف كورشونوف في إيطاليا بطلب أمريكي، بتهمة محاولة سرقة سر تجاري من إحدى الشركات الأمريكية.

ويعد تصرف إيطاليا خروجا عن المألوف في مثل هذه الحالات، إذ جرت العادة أن تلبي الدول الغربية طلبات واشنطن فيما يتعلق باحتجاز المواطنين الروس.

المصدر: تاس