قبرص تنتقد الاتحاد الأوروبي على تعامله مع تركيا

انتقدت قبرص شركاءها في الاتحاد الأوروبي بسبب ما قالت إنه خجل يرقى إلى "سياسة مهادنة" في التعامل مع تركيا التي تخوض مواجهة مع قبرص واليونان بالتنقيب شرق البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين: "للأسف نشهد خجل الاتحاد ألأوروبي من لعب دور ملموس وانتهاج سياسات رادعة".

وأضاف أن نيقوسيا ترحب بالتعبير عن الدعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي لكن هذا لا يكفي. ومضى يقول "سياسة المهادنة ورسائل الدعم لا تكفي لتثبيط عزم تركيا في ما يتعلق بإجراءاتها غير القانونية".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون له وجود "أكثر كثافة" في شرق البحر المتوسط.

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وجاءت التصريحات القبرصية بعد فشل اليونان في الحصول على التزام قوي من شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب إجرائها مسوحا للكشف عن الغاز في البحر في مناطق تؤكد كل من الدولتين أنها صاحبة حقوق فيها.

المصدر: رويترز